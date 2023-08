Journées Européennes du Patrimoine : Atelier « Coffrets merveilleux » 13 Avenue de Champagne Épernay, 16 septembre 2023, Épernay.

Épernay,Marne

En lien avec l’exposition « Goûter le monde. Le Banquet des merveilles », inspirez-vous de la nature pour décorer votre propre coffret.

Atelier dans la cour du musée (ou salons en cas de pluie)

Atelier créatif en accès libre. Sans réservation.

2023-09-16 fin : 2023-09-17 18:00:00. .

13 Avenue de Champagne Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale

Épernay 51200 Marne Grand Est



In conjunction with the exhibition « Taste the World. Le Banquet des merveilles » exhibition, take your inspiration from nature to decorate your own box.

Workshop in the museum courtyard (or salons in case of rain)

Open-access creative workshop. No reservation required

Con motivo de la exposición « Saborear el mundo. El banquete de las maravillas », inspírate en la naturaleza y decora tu propia caja.

Taller en el patio del museo (o salas en caso de lluvia)

Acceso gratuito a este taller creativo. No es necesario reservar

In Verbindung mit der Ausstellung « Die Welt schmecken. Das Bankett der Wunder » können Sie sich von der Natur inspirieren lassen und Ihre eigene Schatulle dekorieren.

Workshop im Innenhof des Museums (oder im Wohnzimmer, falls es regnet)

Kreativer Workshop mit freiem Zugang. Ohne Reservierung

Mise à jour le 2023-08-21 par Office de tourisme Epernay en Champagne