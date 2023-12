Des mots mis en verre : le Jura 13 Avenue de Bordeaux Arès, 5 mars 2024, Arès.

Arès Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-05 18:00:00

fin : 2024-03-05

Lecture, dégustation et musique à la salle des expositions, autour du thème du Jura.

Tout public – 6€/personne..

Lecture, dégustation et musique à la salle des expositions, autour du thème du Jura.

Tout public – 6€/personne.

Lecture, dégustation et musique à la salle des expositions, autour du thème du Jura.

Tout public – 6€/personne.

.

13 Avenue de Bordeaux Salle des Expositions

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-27 par OT Arès