Réunion annuelle 13 Avenue de Bordeaux Arès, 9 février 2024, Arès.

Arès Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 10:00:00

fin : 2024-02-09

Présentation des actions 2023 et des projets 2024.

La réunion se terminera par une « Auberge Espagnole ».

Tout public – Gratuit..

13 Avenue de Bordeaux Salle des expositions

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-22 par OT Arès