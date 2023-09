Contes de Noël pour adultes 13 Avenue de Bordeaux Arès, 15 décembre 2023, Arès.

Arès,Gironde

Contes de Noël avec vin chaud et intermèdes musicaux, à la salle des expositions.

Public adulte – Gratuit..

2023-12-15 fin : 2023-12-15 . .

13 Avenue de Bordeaux Salle des expositions

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Christmas tales with mulled wine and musical interludes, at the exhibition hall.

Adults – Free.

Cuentos de Navidad con vino caliente e interludios musicales, en la sala de exposiciones.

Adultos – Gratis.

Weihnachtsmärchen mit Glühwein und musikalischen Einlagen, in der Ausstellungshalle.

Erwachsenenpublikum – Kostenlos.

