La mer en débat 13 Avenue de Bordeaux Arès, 4 décembre 2023, Arès.

Arès,Gironde

La Commission Particulière du Débat Public a le plaisir de vous annoncer sa première escale pour « La mer en débat » sur la façade de Nouvelle Aquitaine.

Environnement, activités maritimes, littoral, éolien en mer ; toutes ces thématiques seront mises en débat lors de divers événements et modalités dans le but de faire entendre la voix de tous les citoyens.

Nous proposons à Arès un atelier-débat et une table-ronde, le vendredi 8 décembre de 18h00 à 22h30 dans la Salle des Expositions.

A la table-ronde, seront présentes des associations socio-professionnelles.

Cet évènement est gratuit et ouvert à toutes et tous..

2023-12-08 fin : 2023-12-08 22:30:00. EUR.

13 Avenue de Bordeaux

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Commission Particulière du Débat Public is pleased to announce its first stopover for « La mer en débat » on the Nouvelle Aquitaine coast.

The environment, maritime activities, the coastline, offshore wind power: all these themes will be debated at various events and in various ways, with the aim of ensuring that the voice of all citizens is heard.

We are proposing a workshop-debate and round-table discussion in Arès, on Friday December 8 from 6:00 pm to 10:30 pm in the Salle des Expositions.

The round-table will be attended by socio-professional associations.

This event is free and open to all.

La Commission Particulière du Débat Public se complace en anunciar su primera escala de « La mer en débat » en la costa de Nouvelle Aquitaine.

El medio ambiente, las actividades marítimas, el litoral, los parques eólicos marinos… todos estos temas se debatirán en diversos actos y de diversas maneras, con el objetivo de que se escuche la voz de todos los ciudadanos.

En Arès, organizamos un taller-debate y una mesa redonda el viernes 8 de diciembre, de 18.00 a 22.30 horas, en la Sala de Exposiciones.

La mesa redonda contará con la participación de asociaciones socioprofesionales.

Este acto es gratuito y está abierto a todos.

Die Commission Particulière du Débat Public freut sich, Ihnen ihren ersten Stopp für « La mer en débat » an der Küste von Nouvelle Aquitaine ankündigen zu können.

Umwelt, maritime Aktivitäten, Küste, Windkraftanlagen auf See; alle diese Themen werden im Rahmen verschiedener Veranstaltungen und Modalitäten zur Debatte gestellt, mit dem Ziel, die Stimme aller Bürger zu Gehör zu bringen.

In Arès bieten wir am Freitag, den 8. Dezember, von 18.00 bis 22.30 Uhr im Salle des Expositions eine Workshop-Debatte und eine Diskussionsrunde an.

Bei der Podiumsdiskussion werden sozio-professionelle Verbände anwesend sein.

Die Veranstaltung ist kostenlos und steht allen offen.

Mise à jour le 2023-12-01 par OT Arès