Des mots mis en verre : l’Uruguay 13 Avenue de Bordeaux Arès, 28 septembre 2023, Arès.

Arès,Gironde

Lecture, dégustation et musique à la salle des expositions, autour du thème de l’Uruguay.

Tout public – 6€/personne..

2023-09-28 fin : 2023-09-28 17:00:00. .

13 Avenue de Bordeaux Salle des Expositions

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Reading, tasting and music at the exhibition hall, on the theme of Uruguay.

All ages – 6?/person.

Lectura, degustación y música en la sala de exposiciones, sobre el tema de Uruguay.

Todas las edades – 6€/persona.

Lesung, Verkostung und Musik in der Ausstellungshalle rund um das Thema Uruguay.

Für alle Altersgruppen – 6?/Person.

