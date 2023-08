Journées du patrimoine : Conférence « Traces et indices » 13 Avenue de Bordeaux Arès, 15 septembre 2023, Arès.

Arès,Gironde

Conférence organisée par Alexandre, guide naturaliste de l’Office de Tourisme d’Arès, à la salle des expositions.

Tout public – Gratuit dans le cadre des Journées du Patrimoine.

Inscription obligatoire..

2023-09-15 fin : 2023-09-15 20:00:00. .

13 Avenue de Bordeaux

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Conference organized by Alexandre, naturalist guide from the Arès Tourist Office, at the exhibition hall.

Open to all – Free as part of the Journées du Patrimoine.

Registration required.

Conferencia organizada por Alexandre, guía naturalista de la Oficina de Turismo de Arès, en la sala de exposiciones.

Abierto a todos – Gratuito en el marco de las Jornadas del Patrimonio.

Inscripción obligatoria.

Von Alexandre, einem Naturführer des Office de Tourisme d’Arès, organisierte Konferenz im Ausstellungssaal.

Für alle Altersgruppen – Kostenlos im Rahmen der Tage des Kulturerbes.

Anmeldung erforderlich.

