Exposition 13 avenue de Bordeaux Arès, 15 juillet 2023, Arès.

Arès,Gironde

Les indiens Taïnos, histoire d’une civilisation disparue.Les pièces qui sont présentées datent de l’an 700 à l’an 1492 de notre ère et font partie d(une des plus belles collections consacrées à l’art Taïno.

Tout public – Gratuit.

Salle des expositions..

2023-07-15 fin : 2023-07-15 19:00:00. .

13 avenue de Bordeaux

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Taino Indians, the history of a vanished civilization The pieces on display date from 700 to 1492 CE and form part of one of the finest collections of Taino art.

Open to the public – Free.

Exhibition hall.

Los indios taínos, la historia de una civilización desaparecida Las piezas expuestas datan del 700 al 1492 d.C. y forman parte de una de las mejores colecciones dedicadas al arte taíno.

Abierto al público – Entrada gratuita.

Sala de exposiciones.

Die Taino-Indianer, die Geschichte einer untergegangenen Zivilisation. Die gezeigten Stücke stammen aus den Jahren 700 bis 1492 n. Chr. und sind Teil einer der schönsten Sammlungen von Taino-Kunst.

Für alle Altersgruppen – Kostenlos.

Ausstellungsraum.

