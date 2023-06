Vernissage 13 avenue de Bordeaux Arès, 14 juillet 2023, Arès.

Arès,Gironde

Vernissage et présentation de l’exposition « Les indiens Taïnos, histoire d’une civilisation disparue », avec pour huissier François Tabutiaux.

Tout public – Gratuit.

Salle des expositions..

2023-07-14 à ; fin : 2023-07-14 . .

13 avenue de Bordeaux

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Opening and presentation of the exhibition « Les indiens Taïnos, histoire d’une civilisation disparue », with usher François Tabutiaux.

All public – Free.

Exhibition hall.

Inauguración y presentación de la exposición « Les indiens Taïnos, histoire d’une civilisation disparue », con el acomodador François Tabutiaux.

Abierto a todos – Entrada gratuita.

Sala de exposiciones.

Vernissage und Präsentation der Ausstellung « Les indiens Taïnos, histoire d’une civilisation disparue » (Die Taino-Indianer, Geschichte einer untergegangenen Zivilisation), mit dem Gerichtsvollzieher François Tabutiaux.

Für die gesamte Öffentlichkeit – Kostenlos.

Saal der Ausstellungen.

Mise à jour le 2023-06-08 par OT Arès