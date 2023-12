Après midi de Noël au Centre Aquatique 13 Av Moreau Rocroi Catégories d’Évènement: Ardennes

ROCROI Après midi de Noël au Centre Aquatique 13 Av Moreau Rocroi, 23 décembre 2023, Rocroi. Rocroi Ardennes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-23

fin : 2023-12-23 Parcours gonflable aquatique en place de 14h00 à 17h45 Boules géantes gonflables de 14h00 à 17h00 Animation avec Tanou Passage du père Noël avec distribution de bonbons aux alentours de 15h30 L’après-midi idéale pour un bon moment en famille !.

Parcours gonflable aquatique en place de 14h00 à 17h45 Boules géantes gonflables de 14h00 à 17h00 Animation avec Tanou Passage du père Noël avec distribution de bonbons aux alentours de 15h30 L’après-midi idéale pour un bon moment en famille ! EUR.

13 Av Moreau

Rocroi 08230 Ardennes Grand Est

Mise à jour le 2023-12-06 par Ardennes Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Ardennes, ROCROI Autres Code postal 08230 Lieu 13 Av Moreau Adresse 13 Av Moreau Ville Rocroi Departement Ardennes Lieu Ville 13 Av Moreau Rocroi Latitude 49.92056 Longitude 4.518853 latitude longitude 49.92056;4.518853

13 Av Moreau Rocroi Ardennes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rocroi/