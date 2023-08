Salon du Mieux Être et de l’artisanat local 13 Av. de la Cathédrale Le Puy-en-Velay, 13 octobre 2023, Le Puy-en-Velay.

Le Puy-en-Velay,Haute-Loire

Découvrez votre propre bien-être ! Explorez les merveilles thérapeutiques que vous ne connaissez pas, rencontrez des artisans locaux talentueux, et bien plus encore!.

2023-10-13 fin : 2023-10-15 . .

13 Av. de la Cathédrale salle Jeanne d’Arc

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Discover your own well-being! Explore therapeutic wonders you never knew existed, meet talented local artisans, and much more!

¡Descubra su propio bienestar! Explore maravillas terapéuticas que no sabía que existían, conozca a talentosos artesanos locales, ¡y mucho más!

Entdecken Sie Ihr eigenes Wohlbefinden! Entdecken Sie therapeutische Wunder, die Sie noch nicht kennen, lernen Sie talentierte lokale Handwerker kennen und vieles mehr!

Mise à jour le 2023-08-07 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay