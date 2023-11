Couscous maison 13 allée des platanes Retournac, 2 décembre 2023, Retournac.

Retournac,Haute-Loire

Dans le cadre du Téléthon, les Rangers de Retournac vous invitent à participer à la soirée couscous..

2023-12-02 19:00:00 fin : 2023-12-02 . EUR.

13 allée des platanes La Filature

Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



As part of the Telethon, the Retournac Rangers invite you to join them for a couscous evening.

En el marco del Teletón, los Rangers de Retournac le invitan a una velada de cuscús.

Im Rahmen des Telethon laden die Rangers de Retournac Sie zu einem Couscous-Abend ein.

