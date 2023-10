Soirée dansante 13 allée des platanes Retournac, 4 novembre 2023, Retournac.

Retournac,Haute-Loire

L’APE Jussac Charrée vous propose une soirée dansante avec Betty et Jeff..

2023-11-04 19:00:00 fin : 2023-11-04 . EUR.

13 allée des platanes Salle Bourgogne – Filature

Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The APE Jussac Charrée invites you to an evening of dancing with Betty and Jeff.

El APE Jussac Charrée le invita a una velada de baile con Betty y Jeff.

Die EV Jussac Charrée lädt Sie zu einem Tanzabend mit Betty und Jeff ein.

