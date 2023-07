Loto de VALPARURE 13 allée des Platanes Retournac, 30 septembre 2023, Retournac.

Retournac,Haute-Loire

L’association VALPARURE organise une soirée loto ouverte à tous..

2023-09-30 20:00:00 fin : 2023-09-30 . .

13 allée des Platanes La Filature

Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The VALPARURE association is organizing a bingo evening open to all.

La asociación VALPARURE organiza una velada de lotería abierta a todos.

Der Verein VALPARURE organisiert einen Lottoabend, an dem alle teilnehmen können.

