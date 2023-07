Don de Sang 13 allée des platanes Retournac, 4 août 2023, Retournac.

Retournac,Haute-Loire

Ensemble, sauvons des Vies ! Donnez votre sang de 16h à 19h. Se munir d’une pièce d’identité. Inutile d’être à jeun..

2023-08-04 16:00:00 fin : 2023-08-04 19:00:00. .

13 allée des platanes Salle Bourgogne

Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Together, let’s save lives! Give your blood from 4pm to 7pm. Please bring an ID. No need to be sober.

Juntos, ¡salvemos vidas! Done sangre de 16.00 a 19.00 horas. Por favor, traiga un documento de identidad. No hace falta estar sobrio.

Lassen Sie uns gemeinsam Leben retten! Spenden Sie von 16:00 bis 19:00 Uhr Blut. Bitte bringen Sie einen Ausweis mit. Sie müssen nicht nüchtern sein.

Mise à jour le 2023-07-09 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire