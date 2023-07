Shoden Reiki Stage initiation 13 allée des grillons 44510 Le pouliguen Le pouliguen, 1 juillet 2023, Le pouliguen.

Shoden Reiki Stage initiation 1 et 2 juillet 13 allée des grillons 44510 Le pouliguen Inscription: 195

Vous souhaitez apprendre le Reiki ?

Poursuivre votre développement personnel ? Ou peut-être même commencer une carrière dans le soin d’autrui, tout en prenant soin de soi ?



Alors bonne nouvelle ! Ce stage d’Initiation Reiki 1er degré, est une formation pour débutants, conçue pour vous initier et vous familiariser avec la pratique du Reiki traditionnel de Mikao Usui.

Inscription : https://ouastylist.com/events/

2023-07-01T09:00:00+02:00 – 2023-07-01T18:00:00+02:00

2023-07-02T14:00:00+02:00 – 2023-07-02T18:00:00+02:00

