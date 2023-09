Amap en fêtes 13 All. des Platanes Retournac, 28 septembre 2023, Retournac.

Retournac,Haute-Loire

Ciné – Débat

« DE L’EAU JAILLIT LE FEU »

Un documentaire de Fabien MAZZOCCO sur les enjeux dans le marais poitevin, une réflexion sur le modèle agricole dominant, le partage de l’eau et le pouvoir d’agir des citoyens et citoyennes..

2023-09-28 19:30:00 fin : 2023-09-28 . .

13 All. des Platanes Filature

Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Film – Debate

« FROM WATER SPRINGS FIRE » DOCUMENTARY BY FABIEN MAZZOCCO

A documentary by Fabien MAZZOCCO on the issues at stake in the Marais Poitevin, a reflection on the dominant agricultural model, water sharing and the power of citizen action.

Película – Debate

« DEL AGUA NACE EL FUEGO

Un documental de Fabien MAZZOCCO sobre lo que está en juego en el Marais Poitevin, una reflexión sobre el modelo agrícola dominante, el reparto del agua y el poder de los ciudadanos para actuar.

Film – Debatte

« AUS DEM WASSER ENTSPRINGT DAS FEUER »

Ein Dokumentarfilm von Fabien MAZZOCCO über die Herausforderungen im Marais Poitevin, eine Reflexion über das vorherrschende Landwirtschaftsmodell, die gemeinsame Nutzung von Wasser und die Handlungsmacht der Bürgerinnen und Bürger.

Mise à jour le 2023-09-22 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire