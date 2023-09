THÉÂTRE – PIÈCES MONTÉES 13 A Bd Du Guesclin Béziers, 7 juin 2024, Béziers.

Sous les yeux éblouis des spectateurs, les élèves d’Initiation Théâtre du Conservatoire brûlent les planches et jouent avec passion une palette d’émotions! Réservation dans l’un de nos bureaux d’informations touristiques..

2024-06-07 19:00:00 fin : 2024-06-07 . .

Béziers 34500 Hérault Occitanie



The Conservatoire’s Initiation Théâtre students burn up the stage as spectators watch them passionately perform a range of emotions! Book at one of our tourist information offices.

Ante los ojos deslumbrados del público, los alumnos de Initiation Théâtre del Conservatorio incendian el escenario e interpretan con pasión un abanico de emociones Reserve ya en una de nuestras oficinas de información turística.

Unter den Augen der Zuschauer brennen die Schüler des Einführungskurses Theater des Konservatoriums auf den Brettern, die die Welt bedeuten, und spielen mit Leidenschaft eine Palette von Emotionen! Reservierung in einem unserer Touristeninformationsbüros.

Mise à jour le 2023-09-19 par OT BEZIERS MEDITERRANEE