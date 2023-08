CONCERT – CONTRÉES EUROPÉENNES 13 A Bd Du Guesclin Béziers, 7 décembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Mêlant tradition et modernité, le trio Plummme vous propose un concert dans un répertoire allant de la musique baroque à celle du XXème siècle. Schubert, Bach, Debussy ou encore Satie se côtoient dans des arrangements originaux. Le trio de musiciennes dialogue, s’amuse, se lie, s’éloigne, se ligue, vit et fait vivre par sa musique toute la richesse de l’âme humaine.

Réservation obligatoire..

2023-12-07 20:00:00 fin : 2023-12-07 . EUR.

13 A Bd Du Guesclin

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Blending tradition and modernity, the Plummme trio presents a concert featuring a repertoire ranging from Baroque to 20th-century music. Schubert, Bach, Debussy and Satie rub shoulders in original arrangements. The trio of musicians converse, have fun, bond, drift apart, join forces, live and bring to life through their music all the richness of the human soul.

Reservations essential.

Mezclando tradición y modernidad, el trío Plummme ofrece un concierto con un repertorio que abarca desde la música barroca hasta la del siglo XX. Schubert, Bach, Debussy y Satie se codean en arreglos originales. El trío de músicos conversa, se divierte, se une, se aleja, se alía, vive y hace vivir a través de su música toda la riqueza del alma humana.

Reserva obligatoria.

Das Trio Plummme vermischt Tradition und Moderne und bietet Ihnen ein Konzert mit einem Repertoire, das von der Musik des Barock bis zu der des 20. Jahrhunderts. Schubert, Bach, Debussy oder auch Satie treffen in originellen Arrangements aufeinander. Das Trio der Musikerinnen führt einen Dialog, amüsiert sich, verbindet, entfernt sich, verbündet sich, lebt und lässt durch seine Musik den ganzen Reichtum der menschlichen Seele lebendig werden.

Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-08-26 par OT BEZIERS MEDITERRANEE