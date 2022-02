13/03 Urmaela Borderline Fabrika Hendaye Catégories d’évènement: Hendaye

Découvrez un lieu imaginaire sans genres où le corps peut jouer avec l’imaginaire. Un spectacle de théâtre bascophone organisé par la compagnie Kiribil pour les enfants de 5 à 10 ans

5€ règlement sur place

Un spectacle de théâtre bascophone pour enfants présenté par la compagnie Kiribil Borderline Fabrika 64 Boulevard de Gaulle, hendaye Hendaye La Gare Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-13T16:00:00 2022-03-13T17:00:00

