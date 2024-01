13/01 Reprise FIFAM : GAY ROM-COM au Grand Action Le Grand Action Paris, samedi 13 janvier 2024.

Le samedi 13 janvier 2024

de 15h15 à 19h30

.Tout public. payant

9,80

Samedi 13 janvier à 15h15 et 17h30

Deux séances de reprise de la 43 édition du FIFAM avec deux films du programme GAY ROM-COM :

https://www.fifam.fr/section/edition-43-43/gay-rom-com-43/

15h15 : B-BOY BLUES de Jussie Smollett, 2021, USA, 1h43, 2K VOSTF

Été 93. Mitchell vit à New York et promet à ses amis qu’il ne foncera pas tête la première dans sa prochaine relation. Puis il rencontre Raheim…17h30 : UN SOUPÇON DE ROSE de Ian Iqbal Rashid, 2004, Canada-Royaume-Uni, 1h31, 2K VOSTF

Alim a déménagé outre-atlantique pour vivre sa sexualité librement, mais il va devoir se réconcilier avec ses racines s’il veut véritablement s’épanouir. Séances présentées par Marie-France Aubert, directrice artistique du FIFAM et Joffrey Speno, cinéaste, critique et programmateur de la section Gay Rom-Com.

Le Grand Action 5 rue des écoles 75005 Paris

Gay rom-com