Marcq Ardennes EUR 80 80Place de la Mairie Salle Raoul-Mas Marcq Groupes 12h de belote en extérieur (si la météo le permet)De 10h30 à 22h30Par équipe de 2, 15€ par joueurBuvette et restauration à midi et le soirLot 1 : bon d’achatLot à chaque participantOrg: MARCQ ANIMATION marcq08@yahoo.fr +33 6 17 92 44 08 http://marcq08.blogspot.fr/ Marcq

