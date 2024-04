12ÈMES RANDOS PATRIMOINE EN LIMOUXIN Seignalens, samedi 25 mai 2024.

12ÈMES RANDOS PATRIMOINE EN LIMOUXIN Seignalens Aude

Cette année, venez découvrir la province historique du Razès Seignalens, Escueillens, Lignairolles, Montgradail et Monthaut. Six sentiers commentés qui selon les goûts de chacun vous amèneront au plus près de notre patrimoine.

Accueil à la Mairie de Seignalens, parking à l’entrée du village

7h15 Ouverture de l’événement, parking à l’entrée du village

Inscription sur place obligatoire

7h45-09h30 Départ accompagné vers 6 sentiers au choix

– Boucle n°1 Montgradail Mestre Jacques Départ en voiture de Seignalens à 7h45 pour Montgradail 4h00, 10,9 km, dénivelé cumulé + 275m, niveau 4

– Boucle n°2 Seignalens entre le Maury et le Merle Départ à pied du centre de Seignalens à 8h10 3h30, 8,6 km, dénivelé cumulé + 180 m, niveau 3

– Boucle n°3 Lignairolles Sentier des crêtes Départ en voiture à 8h05 de Seignalens pour le centre de Lignairolles 4h00, 10,2 km, dénivelé cumulé + 217m , niveau 4

– Boucle n°4 Escueillens-et-Saint-Just-de-Bélengard Sur les traces de Saint-Jacques Départ en voiture à 8h30 de Seignalens pour le centre d’ Escueillens-et-Saint-Just-de-Bélengard 3h00, 8,8 km, dénivelé cumulé + 205m , niveau 3

– Boucle n°5 Monthaut Une histoire de Patrimoine Départ en voiture à 09h00 de Seignalens pour le centre de Monthaut 2h, 1,5 km, dénivelé cumulé + 20 m, niveau 1

– Boucle n°6 Seignalens Sentier Panoramique Départ à pied à 09h30 de Seignalens 2h, 4 km, dénivelé cumulé + 77 m, niveau 2

12h retour à la Mairie de Seignalens (parking village)

• 12H15 Mairie de Seignalens Discours des personnalités

• 12h30 Vin d’honneur offert par le syndicat des AOC des vins de Limoux

• Remise des cadeaux du terroir aux randonneurs

• 13h Repas du Terroir sous le chapiteau Centre du Village de Seignalens

Entrée + plat + dessert, bar à vin tenu par les vignerons de l’AOC de Limoux, réservation obligatoire (22€ café compris)

15h30 -17h30 Préau Mairie de Seignalens

Conférence gratuite autour de l’Histoire du Razès et du Catharisme par l’historien Charles PEYTAVIE

Exposition des Archives Départementales Les femmes en Pays d’Aude

5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 07:00:00

fin : 2024-05-25

Seignalens 11240 Aude Occitanie tourisme@cc-limouxin.fr

L’événement 12ÈMES RANDOS PATRIMOINE EN LIMOUXIN Seignalens a été mis à jour le 2024-04-09 par A.D.T. de l’Aude / OT Limouxin