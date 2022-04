12èmes Journées thématiques de l’Association Française des Economistes de l’Environnement et des Ressources (FAERE) ENS Paris-Saclay, 21 avril 2022, Gif-sur-Yvette.

du jeudi 21 avril au vendredi 22 avril à ENS Paris-Saclay

Les 12èmes Journées thématiques de l’Association Française des Economistes de l’Environnement et des Ressources (FAERE) se tiendront les 21 et 22 avril 2022, sur le thème « Économie et gestion du changement climatique : lier adaptation et atténuation ». Au programme : Une conférence du Pr. Thomas Sterner (Université de Göteborg) : « Designing climate policies to be fair and effective » Des sessions de présentation d’articles de recherche sélectionnés en économie et gestion. Une table ronde « Crossing disciplinary boundaries on the road to transition » avec des scientifiques, des décideurs politiques et des parties prenantes, pour discuter des conclusions du sixième rapport d’évaluation (RE6) du GIEC sur « Impacts, Adaptation et Vulnérabilité » (groupe de travail 2) et « Mitigation du changement climatique » (groupe de travail 3) qui seront rendues publiques quelques semaines avant l’atelier. La participation est gratuite, mais l’inscription est obligatoire. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 11 avril : Inscription Lieu : ENS Paris-Saclay, 4 avenue des Sciences, 91190 Gif-sur-Yvette.

Participation libre mais inscription obligatoire possible jusqu’au 11 avril 2022

ENS Paris-Saclay 4 avenue des Sciences, 91190 Gif-sur-Yvette



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-21T09:00:00 2022-04-21T18:00:00;2022-04-22T09:00:00 2022-04-22T17:30:00