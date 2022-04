12ÈME TRAIL DU SOMAIL Prémian Prémian Catégories d’évènement: Hérault

2022-05-08 07:30:00 – 2022-05-08 12:30:00

Prémian Hérault Prémian Le Comité des Fêtes de Prémian présente, avec le concours de la commune de Prémian, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, la douzième édition du Trail du Somail. Le dimanche 8 mai, deux courses seront proposées : 8h30 – Le Trail du Somail – 24 km 1 100 m D+ – 25 euros

Le Comité des Fêtes de Prémian présente, avec le concours de la commune de Prémian, du Département de l'Hérault et le soutien logistique d'Hérault Sport, la douzième édition du Trail du Somail. Le dimanche 8 mai, deux courses seront proposées : 8h30 – Le Trail du Somail – 24 km 1 100 m D+ – 25 euros

9h00 – La Prémianaise – 13 km – 580 m D+ – 13 euros A 9h aussi, une Randonnée Pédestre – 5 euros – et un Parcours Santé – gratuit – complèteront le programme de cette matinée sportive. La remise des Prix est prévue à 12h, sur place devant la mairie où un marché de producteurs vous attend.

9h00 – La Prémianaise – 13 km – 580 m D+ – 13 euros A 9h aussi, une Randonnée Pédestre – 5 euros – et un Parcours Santé – gratuit – complèteront le programme de cette matinée sportive. La remise des Prix est prévue à 12h, sur place devant la mairie où un marché de producteurs vous attend. Prémian

