Indre-et-Loire 12ème Tournoi Régional de Blackball les 11 et 12 Mars 2023 à Joué-Les-Tours. Compétitions individuelles le samedi :

Nationale 2

Jeunes

Féminines

Vétérans

Handi-Fauteuil

Handi-debout

+33 6 25 13 35 66 BILLARD CLUB DE JOUE-LES-TOURS

