12EME SALON VINS ET TERROIRS DE LA GRANDE REGION Salle Multifonctionnelle du Val Marie Thionville, samedi 23 mars 2024.

Vins de Moselle, de Toul de Meuse et des Vosges, Vins d’Alsace et vins de Champagne.

Invités Vins de Géorgie et du Lubéron, Producteurs du Grand Est, Artisanat, dédicaces et peintures.

Jolivalt Traiteur buvette et restauration chaude (tête de veau aux 2 sauces, jarret braisé, bouchée à la reine d’antan, accompagnement spaetzle ou petits pois lardons).Tout public

Début : 2024-03-23 11:00:00

fin : 2024-03-23 19:00:00

Salle Multifonctionnelle du Val Marie 4 Passage des écoliers

Thionville 57100 Moselle Grand Est

