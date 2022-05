12ème Salon du Livre Cayeux-sur-Mer, 31 juillet 2022, Cayeux-sur-Mer.

12ème Salon du Livre Cayeux-sur-Mer

2022-07-31 – 2022-07-31

Cayeux-sur-Mer 80410

Le salon a lieu sur les planches

Le principe du Salon est d’accueillir tous les genres littéraires, en les mêlant à l’expression artistique. Ainsi se côtoieront les livres d’histoire, les polars, les recueils de poésie, les ouvrages destinés à la jeunesse, les romans, les aventures de fantasy, la BD, les traités d’ésotérisme, mais aussi la peinture (acrylique, huile, aquarelle), la gravure et l’estampe, la sculpture.

Les écrivains et les artistes seront présents dans le but de recevoir le public et d’entamer le dialogue avec lui. Plusieurs maisons d’édition seront aussi présentes.

Cette année « 4ème Prix Littéraire du Galet Presse-Livres de la Baie de Somme ».

salon_livre.eulalie-steens@yahoo.com

salon du livre et des arts

Cayeux-sur-Mer

