12ÈME SALON DES VINS DE BORDEAUX ET DE NOUVELLE-AQUITAINE Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy

12ÈME SALON DES VINS DE BORDEAUX ET DE NOUVELLE-AQUITAINE Nancy, 1 avril 2022, Nancy. 12ÈME SALON DES VINS DE BORDEAUX ET DE NOUVELLE-AQUITAINE Salle Gentilly 5001 avenue du Rhin Nancy

2022-04-01 15:00:00 – 2022-04-01 21:00:00 Salle Gentilly 5001 avenue du Rhin

Nancy Meurthe-et-Moselle 4 EUR 40 vignerons de Bordeaux et Nouvelle-Aquitaine vous accueillent à Nancy pour vous faire découvrir et déguster leurs vins ! 50 appellations représentant toute la diversité de la région Nouvelle-Aquitaine sont à retrouver sur le salon. Autant de personnalités, de terroirs, de diversité et de saveurs à déguster ! Directement du producteur au consommateur.

Ici pas d’intermédiaire, c’est bien le ou la vigneronne qui prend plaisir à partager sa passion pour son métier, qui prend le temps d’échanger directement avec le visiteur, d’expliquer son vin, son domaine, son terroir et ses valeurs. Pour le visiteur c’est également l’assurance d’avoir un prix direct producteur. Restauration sur site :

Assiettes de dégustation auprès des stands annexes (foie gras du Périgord, pâtés, confits, fromages des Pyrénées, huîtres du Bassin d’Arcachon…). Pour tous et tous les jours du salon : cours de dégustation offert avec une œnologue passionnée ! Un verre à dégustation au Logo Vigneron Indépendant est offert à chaque visiteur ! Votre invitation offerte en se rendant www.vigneron-independant-aquitaine.com +33 5 57 77 35 25 http://www.vigneron-independant-aquitaine.com/ Fvina

Salle Gentilly 5001 avenue du Rhin Nancy

dernière mise à jour : 2022-03-11 par

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Nancy Autres Lieu Nancy Adresse Salle Gentilly 5001 avenue du Rhin Ville Nancy lieuville Salle Gentilly 5001 avenue du Rhin Nancy Departement Meurthe-et-Moselle

Nancy Nancy Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nancy/

12ÈME SALON DES VINS DE BORDEAUX ET DE NOUVELLE-AQUITAINE Nancy 2022-04-01 was last modified: by 12ÈME SALON DES VINS DE BORDEAUX ET DE NOUVELLE-AQUITAINE Nancy Nancy 1 avril 2022 Meurthe-et-Moselle nancy

Nancy Meurthe-et-Moselle