12ème randonnée du Thouaret

Luzay, 12 juin 2022

2022-06-12 08:00:00 – 2022-06-12 10:00:00

Luzay Deux-Sèvres Luzay

5 EUR Chaussez vos baskets et partez à la découverte du patrimoine culturel et des paysages luzéens à travers 3 randonnées pédestres de 5, 13 et 17 km pour les plus sportifs. Les parcours sont ouverts à tous : marche nordique, trail…

Un café de l’amitié vous sera offert au départ. Un ravitaillement est proposé sur le parcours (excepté pour le parcours de 5km où le ravitaillement vous sera donné au départ). Pour clôturer cette matinée, un pot de l’amitié sera servi à l’arrivée. Départ de 8h à 10h du stade de Luzay.

Départ de 8h à 10h.

+33 6 65 34 24 73

Maison du Thouarsais

Stade de Foot Les Brelières Luzay

