Saint-Lô 50000 En famille, entre amis ou encore dans le cadre d’une préparation physique générale avec votre club, venez nombreux participer au 12ème raid sportif « Par Vire & Chemins », le dimanche 26 juin 2022 ! Un évènement proposé par la Direction des Sports de Saint-Lô Agglo et avec l’appui de la Base de kayak de Condé-sur-Vire.

Par équipe de 2, descente en canoë sur 4,6 km entre Le Moulin-Hébert et Condé-sur-Vire puis 13,4 km de Run & Bike. DÉROULEMENT

8h15 : rendez-vous à la Plage Verte de Saint-Lô au bord de la Vire (chargement des VTT et acquittement des 15 euros de location par canoë ; appoint souhaité ou chèque à l’ordre de l’ASEVCK). 8h30 : départ en car pour le Moulin-Hébert (commune déléguée de Troisgots – Condé-sur-Vire) 9h30 : départ du raid ! Un certificat médical n’est pas demandé lors de cette inscription, cependant il en va de la responsabilité de chaque participant de s’assurer que sa condition physique lui permette d’effectuer le type d’effort fait lors de ce raid sportif. Port du casque obligatoire en VTT.

À partir de 15 ans.

Savoir nager et s’immerger.

Prévoir de vieilles tennis pour le canoë.

