Redon Ille-et-Vilaine Rencontre suivie d’une dédicace avec Caroline Hinault, l’autrice de Solak.

Rencontre suivie d'une dédicace avec Caroline Hinault, l'autrice de Solak.

Médiathèque Jean-Michel Bollé à Redon à 20h30

Entrée libre et gratuite.

Entrée libre et gratuite. Médiathèque 6 Rue Joseph Lamour de Caslou Redon

