Organisée par la Ville d’Albi et ses partenaires culturels, la Nuit pastel aura lieu le samedi 4 juin. Pour cette douzième édition, la culture va investir l’espace public. Cette année, pas de cheminement lumineux dans les rues piétonnes mais une balade lumineuse au Palais de la Berbie (voir ci-dessous) qui se prolongera tout au long de l’été. Top départ des festivités à 15h à l’Office de tourisme avec un Happy time qui va permettre au public de découvrir les utilisations du pastel. Puis s’enchaîneront plus de vingt propositions artistiques gratuites comme les grands jeux en bois à la médiathèque, un récital d’orgue, une performance graphique avec un dessinateur,… Déambulez, il y a des choses à voir et c’est gratuit ! DES ANIMATIONS POUR LE CENTENAIRE DE LA DONATION TOULOUSE-LAUTREC « Cette année, de nombreux acteurs culturels proposent une programmation qui met à l’honneur le centenaire du musée Toulouse-Lautrec », indique Marie-Pierre Boucabeille, adjointe au maire déléguée à la culture. Citons, par exemple, le centre AJDR Factory qui, dès 14h rue Lavazière, va faire résonner graff et danse urbaine avec l’univers du peintre. Le Conservatoire propose une déambulation mêlant musique et danses populaires ; place Sainte-Cécile, le trio Musi4 revisite la Belle époque et le spectacle Cabaret Lautrec entraîne le public dans l’univers des chansonniers de la butte Montmartre. Du côté des expositions, La Cheminée, rue Sainte-Marie, présente une exposition autour de la vie et de l’oeuvre d’Henri Toulouse-Lautrec par des jeunes du foyer de l’enfance. Le Centre culturel occitan accueille une exposition occitane sur Toulouse-Lautrec, et les salles du Frigo, rue Bonne Cambe, le travail de deux graveurs,… ET LE TOP DÉPART D’UNE BALADE LUMINEUSE ESTIVALE Le 4 juin sera aussi l’occasion pour le public de découvrir gratuitement, dans sa version réduite, la balade lumineuse Dans les pas de Toulouse-Lautrec, spectacle sons et lumières de l’auteur-réalisateur CozTen, qui s’installera au Palais jusqu’au 4 septembre. Le temps d’une soiré dans le jardin, le spectateur est transporté dans le Montmartre de la Belle époque. En pièce maîtresse, le Moulin Rouge déploie ses ailes sur la tour Mage du Palais et une structure scintillante évoque un chapiteau de cirque. Deux univers chers à Toulouse-Lautrec. Posées sur les parterres de buis, des guirlandes lumineuses aux courbes délicates accompagnent avec poésie cette évocation sensible, des projections d’images et de films d’époque animent des façades, des installations plastiques transforment le site plongeant ainsi les visiteurs au coeur d’une expérience immersive et onirique dans les pas de Toulouse-Lautrec, peintre des fêtes parisiennes, des cabarets, des cirques et des divertissements.

