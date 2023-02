12ème Mercredi de Marlenheim, 1 mars 2023, Marlenheim .

12ème Mercredi de Marlenheim

1 Place de la Liberté Marlenheim Bas-Rhin

2023-03-01 – 2023-03-01

Marlenheim

Bas-Rhin

Bugatti : la parenthèse amphibie des “Trippelwagen” (1940 – 1944).

Par Grégory Ostwald, conservateur du musée de la Chartreuse et archiviste de la ville de Molsheim.

Fruit de vingt ans de recherches, cette conférence fait le point sur un aspect totalement méconnu de l’histoire contemporaine de Molsheim, en l’abordant sous l’angle de la mythique usine automobile d’Ettore BUGATTI.

Au cours d’une des périodes les plus sombres de l’histoire, les “fameux pur-sang de la route et du rail” laissèrent momentanément place à des engins de guerre tout aussi extraordinaires.

C’est dans cette entreprise, en effet, que Hanns Trippel (1908 – 2001), “le père des voitures amphibies”, développa ses étonnants Trippelwagen qui, pour la plupart, disparurent durant le conflit. Mais on connait beaucoup moins ses autres véhicules révolutionnaires, comme le blindé léger amphibie ou le traîneau à cabine amphibie, sans oublier les fameuses torpilles aéroportées, également destinées çà l’Armée Allemande.

Grâce à une abondante documentation inédite provenant d’Allemagne, de France, et en particulier du fonds des Archives Municipales de Molsheim, Grégory Ostwald a également pu reconstituer l’histoire des bâtiments industriels de l’époque.

Le conférencier accorde également une place importante aux milliers d’ouvriers et d’employés de cette usine d’armement.

Enfin, outre les descendants de Hanns Trippel, il a eu la chance de pouvoir rencontrer les derniers témoins vivants de cette incroyable aventure qui, en dépit de leur grand âge, lui ont confié de précieux témoignages et d’innombrables anecdotes sur la période 1940 – 1944.

La conférence sera illustrée de nombreux documents qu’on retrouvera dans l’exposition qui se tiendra au moment dans l’Espace Culturel et Touristique.

