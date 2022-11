12ème Marché ECObiologique Decize Decize Catégories d’évènement: Decize

Nivre

12ème Marché ECObiologique Decize, 11 juin 2023, Decize. 12ème Marché ECObiologique

Allée Marcel Merle Pointe des Halles Decize Nivre Pointe des Halles Allée Marcel Merle

2023-06-11 09:30:00 – 2023-06-11

Pointe des Halles Allée Marcel Merle

Decize

Nivre EUR Proposé par le Comité d’Organisation de la Fête Ecobiologique de Decize, cette fête se déroulera toute la journée, à la pointe des Halles (Allée Marcel Merle). Une quarantaine d’exposants bio, artisans et acteurs du tourisme responsable seront présents toute la journée.

Les producteurs « bio » sont privilégiés, mais c’est aussi tout ce qui touche à la protection de la nature en matière de pratiques et de comportements quotidiens qui est mis en avant. Tout pour remplir votre panier avec des produits sains, promouvoir l’agriculture biologique, démontrer que la transition écologique est une opportunité d’inventer ou de développer de nouvelles démarches etc. En plein-air c’est l’endroit idéal pour une journée où plaisirs gourmands et bons réflexes à adopter ne feront qu’un ! biodecize@gmail.com https://www.ecobiodecize.fr/ Pointe des Halles Allée Marcel Merle Decize

dernière mise à jour : 2022-11-21 par

Détails Catégories d’évènement: Decize, Nivre Autres Lieu Decize Adresse Decize Nivre Pointe des Halles Allée Marcel Merle Ville Decize lieuville Pointe des Halles Allée Marcel Merle Decize Departement Nivre

Decize Decize Nivre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/decize/

12ème Marché ECObiologique Decize 2023-06-11 was last modified: by 12ème Marché ECObiologique Decize Decize 11 juin 2023 Allée Marcel Merle Pointe des Halles Decize Nivre Decize Nivre

Decize Nivre