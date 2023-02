12ÈME MARCHÉ DE POTIERS ET CÉRAMISTES Philippsbourg Philippsbourg Catégories d’Évènement: Moselle

12ÈME MARCHÉ DE POTIERS ET CÉRAMISTES, 10 juin 2023, Philippsbourg

2023-06-10 10:00:00 – 2023-06-10 18:00:00

Moselle Philippsbourg La Petite Poterie du Hérisson et l’association Les Arts du Feu vous proposent le marché de potiers et céramistes avec diverses démonstrations et cuisson celte avec une trentaine d’artisans présents. De la petite restauration et une tombola vous seront proposés. vivi-herisson@laposte.net https://www.facebook.com/petitepoterieduherisson Philippsbourg

