12ème Grande Fête du Printemps à Gauchy Gauchy, 8 mai 2022, Gauchy.

12ème Grande Fête du Printemps à Gauchy Gauchy

2022-05-08 09:00:00 – 2022-05-08 18:00:00

Gauchy Aisne Gauchy

La Ville de Gauchy organise pour la 12ème fois, en association avec le Comité des Fêtes et les Amis de la Maison de la Culture et des Loisirs, la Grande Fête du Printemps réunissant horticulteurs, producteurs et artisans.

De nombreuses animations gratuites sont prévues tout au long de la journée :

– Le Multi Colors Orchestra, fanfare de rue

– Jeux forains d’Autrefois : balançoire pour enfants, jeu du tonneau, jeu de massacre, jeu de quilles, chamboule tout, jeux du billot, etc…

– Fabrication de jus de pomme : broyage à la manivelle, pressage à bras, préparation à l’ancienne du jus de pomme offert au public

– Confection de jardinières, conseils de jardinage et jeux par l’Association des Jardins Familiaux

Restauration et buvette sur place

Renseignements au 0323087272

La Ville de Gauchy organise pour la 12ème fois, en association avec le Comité des Fêtes et les Amis de la Maison de la Culture et des Loisirs, la Grande Fête du Printemps réunissant horticulteurs, producteurs et artisans.

De nombreuses animations gratuites sont prévues tout au long de la journée :

– Le Multi Colors Orchestra, fanfare de rue

– Jeux forains d’Autrefois : balançoire pour enfants, jeu du tonneau, jeu de massacre, jeu de quilles, chamboule tout, jeux du billot, etc…

– Fabrication de jus de pomme : broyage à la manivelle, pressage à bras, préparation à l’ancienne du jus de pomme offert au public

– Confection de jardinières, conseils de jardinage et jeux par l’Association des Jardins Familiaux

Restauration et buvette sur place

Renseignements au 0323087272

+33 3 23 08 72 72

La Ville de Gauchy organise pour la 12ème fois, en association avec le Comité des Fêtes et les Amis de la Maison de la Culture et des Loisirs, la Grande Fête du Printemps réunissant horticulteurs, producteurs et artisans.

De nombreuses animations gratuites sont prévues tout au long de la journée :

– Le Multi Colors Orchestra, fanfare de rue

– Jeux forains d’Autrefois : balançoire pour enfants, jeu du tonneau, jeu de massacre, jeu de quilles, chamboule tout, jeux du billot, etc…

– Fabrication de jus de pomme : broyage à la manivelle, pressage à bras, préparation à l’ancienne du jus de pomme offert au public

– Confection de jardinières, conseils de jardinage et jeux par l’Association des Jardins Familiaux

Restauration et buvette sur place

Renseignements au 0323087272

Pixabay

Gauchy

dernière mise à jour : 2022-03-18 par