12ème fête médiévale de Moussy-le-neuf La halle Moussy-le-Neuf, samedi 18 mai 2024.

12ème fête médiévale de Moussy-le-neuf Tournois de chevalerie, troubadours, cracheur de feu, viking, artisanat, séance de dédicaces, tableaux vegetalises, initiation tir à l’arc, Procession de Sainte-Opportune, messe de la Pentecôte, poney 18 et 19 mai La halle Entrée libre

Début : 2024-05-18T11:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:00:00+02:00

Fin : 2024-05-19T10:00:00+02:00 – 2024-05-19T18:00:00+02:00

La Fête Médiévale et le marché qui l’accompagne offriront une opportunité unique de plonger dans l’histoire, de célébrer notre patrimoine et de vivre un week-end inoubliable. Entre les animations festives et la spiritualité de la messe et de la procession de Ste Opportune, cet événement biennal suscitera l’admiration et la participation de la communauté locale et des visiteurs venus d’ailleurs. Vivez le Moyen Âge comme jamais auparavant lors de ce week-end mémorable les 18 et 19 Mai 2024.​

La halle moussy le neuf Moussy-le-Neuf 77230 Seine-et-Marne Île-de-France

Association médiévale de Moussy-le-neuf