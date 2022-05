12ème Fête du camembert Lanquetot et des métiers anciens – ORBEC Orbec Orbec Catégories d’évènement: Calvados

Orbec Calvados Cette manifestation qui, au mieux de la météo, a attiré jusqu’à 10 000 personnes est devenue depuis 2009 un rendez-vous incontournable de la région. Au-delà de la vente, c’est toute la transmission des traditions qui est mise en valeur à travers de nombreuses démonstrations et animations gratuites. Au programme :

– Métiers anciens : potier, dentellières, traite de la vache…

– Artisanat et produits du terroir à découvrir toute la journée

– Dégustations et vente du fameux Camembert toute la journée

– Animations musicales et folkloriques

– Tombola

