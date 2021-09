Saint-Ouen Saint-Ouen Loir-et-Cher, Saint-Ouen 12ème fête de la pomme à saint-Ouen Saint-Ouen Saint-Ouen Catégories d’évènement: Loir-et-Cher

Saint-Ouen Loir-et-Cher Saint-Ouen 12ème fête de la pomme à saint-Ouen. Nombreux stands, fabrication de jus de pommes, tartes aux pommes, et pommes en cages cuites au four à bois, exposants de pommes, miel, confitures, vannerie, vins, bijoux en bois, spécialiste des chauves-souris… Une visite du verger conservatoire sera proposées à 15h30. L’association de la Sauvegarde de la Vallée de Saint-Ouen organise sa traditionnelle fête de la pomme. asv41100@gmail.com +33 6 83 85 90 74 12ème fête de la pomme à saint-Ouen. Nombreux stands, fabrication de jus de pommes, tartes aux pommes, et pommes en cages cuites au four à bois, exposants de pommes, miel, confitures, vannerie, vins, bijoux en bois, spécialiste des chauves-souris… Une visite du verger conservatoire sera proposées à 15h30. dernière mise à jour : 2021-09-15 par

