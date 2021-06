Naintré Place Jean Jaurès Naintré, Vienne 12ème fête de la locomotion Place Jean Jaurès Naintré Catégories d’évènement: Naintré

Grande exposition de véhicules divers (radio-commande, bateaux, chars, camions) vide-greniers et animations. Inscription le jour même. 2 € le mètre, 3 mètres minimum, 10 mètres maximum. Port du masque obligatoire et respect du protocole sanitaire en vigueur. 07 87 44 90 40 Vide-grenier et exposition de voitures Place Jean Jaurès Avenue Jean Jaurès 86530 Naintré Naintré Vienne

