12ème Festival du Film DocumenTerre : Les peuples autochtones “Nous, peuples de la terre” Montignac, 19 novembre 2021, Montignac.

12ème Festival du Film DocumenTerre : Les peuples autochtones “Nous, peuples de la terre” 2021-11-19 – 2021-11-21 Rue du 4 septembre Cinéma Vox

Montignac Dordogne Montignac

Le Festival du Film DocumenTerre, par le langage sensible des images et des sons, se propose de rapprocher l’homme de la nature et tente d’agir à sa façon pour la sauvegarde des richesses de notre planète.

Le Festival propose pendant trois jours des projections suivies de débats avec des réalisateurs, des scientifiques et des spécialistes de l’environnement.

La Marraine de cette 12ème édition placée sous le thème “Les peuples autochtones”, sera Hindou Oumarou Ibrahim, géographe, membre de la communauté Peule du Tchad.

+33 6 08 14 65 96

©cinetoile

