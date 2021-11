12ème Festival de BD Clairac, 27 novembre 2021, Clairac.

12ème Festival de BD Salle Polyvalente Roger Guibert Avenue des Déportés Clairac

2021-11-27 – 2021-11-27 Salle Polyvalente Roger Guibert Avenue des Déportés

Clairac Lot-et-Garonne Clairac

EUR 0 0 12 ème Festival de BD

– Libraires neuf et occasion (Salle Polyvalente).

– Ateliers MANGA avec Lorenzo CHIAVINI, professeur à la Human Academy d’Angoulême et le mangaka français Michaël ALMODOVAR (dans la Salle du Temple).

– Exposition “Thorgal” la sagesse des Mythes de Fred Vignaux (dans la Salle du Temple).

– Exposition “Blake et Mortimer” les coulisses de deux créations d’après l’œuvre d’Edgar P. Jacobs (dans La Halle de Clairac).

– Concert dessiné, Tak et Demont (Au Cinéma Rex de Tonneins).

-… + d’Infos sur https://clairacbd.fr/

– Animations – Expositions – Dédicaces – Ateliers Manga.

+33 6 81 14 10 58

Asso des Arts de Clairac

Salle Polyvalente Roger Guibert Avenue des Déportés Clairac

