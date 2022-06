12ÈME FÉRIA ABEILHAN

12ÈME FÉRIA ABEILHAN, 17 juillet 2022, . 12ÈME FÉRIA ABEILHAN



2022-07-17 – 2022-07-17 Au programme au stade : A 14h00 : DJ ELECTRO & VENTRE GLISS. A 18h30 : CAPEA. A 19h30 : Toro piscine, gratuit. A 20h30 : Concert RÉMY & GONZO. A 22h00 : Bal avec INSOMNIA 34. Au programme au stade : A 14h00 : DJ ELECTRO & VENTRE GLISS. A 18h30 : CAPEA. A 19h30 : TORO PISCINE, gratuit. A 20h30 : Concert RÉMY & GONZO. A 22h00 : Bal avec INSOMNIA 34. +33 6 95 58 73 99 Au programme au stade : A 14h00 : DJ ELECTRO & VENTRE GLISS. A 18h30 : CAPEA. A 19h30 : Toro piscine, gratuit. A 20h30 : Concert RÉMY & GONZO. A 22h00 : Bal avec INSOMNIA 34. dernière mise à jour : 2022-06-27 par

