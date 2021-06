Saint-Paul-Trois-Châteaux Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme, Saint-Paul-Trois-Châteaux 12ème étape du Tour de France Saint-Paul-Trois-Châteaux Saint-Paul-Trois-Châteaux Catégories d’évènement: Drôme

Saint-Paul-Trois-Châteaux

12ème étape du Tour de France Saint-Paul-Trois-Châteaux, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Saint-Paul-Trois-Châteaux. 12ème étape du Tour de France 2021-07-08 09:00:00 09:00:00 – 2021-07-08 15:00:00 15:00:00

Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme La ville de Saint-Paul-Trois-Châteaux accueillera pour la 4ème fois, le Tour de France. Nous serons ville-départ de la 12ème étape du Tour de France en direction de Nîmes. Des animations seront proposées toute la journée. +33 4 75 96 78 78 La ville de Saint-Paul-Trois-Châteaux accueillera pour la 4ème fois, le Tour de France. Nous serons ville-départ de la 12ème étape du Tour de France en direction de Nîmes. Des animations seront proposées toute la journée.

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Saint-Paul-Trois-Châteaux Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Paul-Trois-Châteaux Adresse Ville Saint-Paul-Trois-Châteaux