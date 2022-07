12ÈME ÉTAPE DE LA « GRANDE TOURNÉE HÉRAULT VACANCES » AU CAYLAR Le Caylar, 17 août 2022, Le Caylar.

12ÈME ÉTAPE DE LA « GRANDE TOURNÉE HÉRAULT VACANCES » AU CAYLAR

41 Rue du Quai Le Caylar Hérault

2022-08-17 18:00:00 18:00:00 – 2022-08-17 22:00:00 22:00:00

Le mercredi 17 août sur la Place de l’arbre sculpté du Caylar, rendez-vous pour la 12ème étape, où un vaste programme d’Animations Gratuites et Accessibles à Tous, sera proposé de 18H à 22H, par le Département de l’Hérault et Hérault Sport avec le soutien de la ville du Caylar et la participation de plusieurs partenaires.

Petits et grands, pourront venir ainsi, en fin de journée, s’initier, découvrir et partager, une large palette d’activités, en parallèle du marché nocturne de la commune :

• Podium Numérique : Couplage de Jeux Virtuels et d’Activités Physiques

• Jeux en Bois de Logique et d’Habileté : Puissance 4, Jeu Grenouille, le Fakir …

• Zumba : Animation ludique de Remise en Forme en Musique

• Parcours Moteurs : Draisiennes, Trottinettes

• Structure Gonflable : Tour d’Escalade Gonflable

• Tir au Laser : Cibles électroniques avec carabine à rayon laser

• Coopère 34 : Associations Terre en Partage en coanimation avec le CPIE des Causses Méridionaux – « Observer la nature, dessiner et bouger » – tout public avec enfants accompagnés.

Un kit Environnement offert par le Département agrémentera la Tournée 2022 résolument axée sur la sensibilisation à la protection de la nature.

