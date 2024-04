12ème Epi rando du Causse Bozouls, dimanche 21 avril 2024.

12ème Epi rando du Causse Bozouls Aveyron

À chaque dimanche sa rando

À Bezonnes

20 km (départ 8h30) 15 km (départ 9h) 7 km (plusieurs départs à partir de 10h, selon le nombre de participants, randonnée guidée sur le thème des cazelles).

Départs depuis la Maison du Causse / inscription avant le 8 avril /18 € (inscription, collation au départ, ravitaillement et repas à l’arrivée) au profit du Centre de Sauvegarde de la faune sauvage caussenarde,

06 81 58 72 41/ Club Rotary de Rodez-Espalion et Rando entre Causses et Dourdou. 18 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21

fin : 2024-04-21

Bozouls 12340 Aveyron Occitanie

