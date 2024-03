12ème Édition du Festival « Le Son des Cuivres » Yannick Noah Espace Saugonna Mamers, samedi 6 juillet 2024.

Plus besoin de le présenter, il est un des personnages préférés de Français !

Tennisman de renom, Yannick Noah est le seul sportif à avoir jamais réussi une reconversion musicale. À la croisée de deux passions, le sport et la musique, et de deux patries, la France et le Cameroun, il chante sur scène, avec son énergie légendaire, ses plus grands tubes mais aussi plusieurs titres extraits de son dernier album La Marfée .

Lien d’écoute

Tarif unique 40€ plein tarif, gratuit pour les moins de 10 ans / Pass 3 jours 60€ Placement debout

Infos et réservations à l’Office de Tourisme Maine Saosnois à Mamers 02 43 97 60 63

Ouverture des réservations le vendredi 15 mars 2024.

Et pendant tout le week-end, des concerts gratuits en extérieur ! 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-06 21:00:00

fin : 2024-07-06 23:00:00

Espace Saugonna 2, rue de la Gare

Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire contact@tourisme-maine-saosnois.com

