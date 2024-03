12ème Édition du Festival « Le Son des Cuivres » Orchestre National de Bretagne et Spanish Brass Espace Saugonna Mamers, dimanche 7 juillet 2024.

12ème Édition du Festival « Le Son des Cuivres » Orchestre National de Bretagne et Spanish Brass Espace Saugonna Mamers Sarthe

Musique classique bretonne ou espagnole, c’est parti pour le grand voyage !

En 1ère partie

Fondé en 1989, l’Orchestre National de Bretagne est le fruit d’une politique volontaire, réunissant la Région Bretagne, la Ville de Rennes, le Ministère de la Culture, et les départements d’Ille-et-Vilaine et du Morbihan. L’ONB, dont le nouveau directeur musical sera Nicolas Ellis à partir de la saison 2024-2025, se distingue par son ouverture d’esprit et sa volonté d’innover.

À travers de nombreux projets transversaux, l’ONB s’est affranchi des barrières de genres, sans jamais délaisser son répertoire classique et sa quête d’excellence. Acteur incontournable de la scène musicale bretonne, l’ONB s’est engagé aux côtés d’artistes bretons ainsi qu’avec des artistes issus des musiques traditionnelles du monde entier, pour proposer des croisements audacieux.

La curiosité de l’ONB va de pair avec sa volonté de transmettre son patrimoine musical au-delà de la salle de concert. Des grandes villes aux plus petites communes rurales, il développe des projets artistiques et pédagogiques en direction de publics divers.

Ce travail pour démocratiser la musique orchestrale et décloisonner son métier bénéficie de l’attribution, en octobre 2019, du label d’Orchestre National en Région, par le Ministère de la Culture.

L’Orchestre National de Bretagne est financé par la Région Bretagne, le Ministère de la Culture DRAC Bretagne, la ville de Rennes, le Conseil Département d’Ille-et-Vilaine, avec le soutine du Conseil Départemental du Morbihan et Rennes Métropole.

En 2ème partie

Spanish Brass célèbre son 35e anniversaire avec cette proposition qui nous ramène à ses racines les plus pures en tant que quintette de cuivres. Dans ce concert, en même temps que la sortie de son nouvel album, quelques-unes des oeuvres les plus significatives de son parcours sont entrelacées avec de nouvelles créations et des adaptations spécialement conçues pour l’occasion. Ce parcours éclectique englobe des oeuvres emblématiques de J.S. Bach à la musique espagnole de G. Jiménez, Manuel de Falla ou Isaac Albéniz, en passant par les tangos argentins, les sambas brésiliennes et la musique américaine, ainsi que le répertoire original pour quintette de cuivres de compositeurs espagnols et internationaux de renom. En résumé, un programme « prêt à porter” qui s’adresse aussi bien aux connaisseurs qu’aux nouveaux auditeurs.

Tarifs 20€ plein tarif, 15€ tarif réduit (scolaire, étudiant, demandeur d’emploi), gratuit pour les moins de 10 ans / Pass 3 jours 60€ Placement assis et numéroté

Infos et réservations à l’Office de Tourisme Maine Saosnois à Mamers 02 43 97 60 63

Ouverture des réservations le vendredi 15 mars 2024.

Et pendant tout le week-end, des concerts gratuits en extérieur ! 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-07 19:00:00

fin : 2024-07-07 21:00:00

Espace Saugonna 2, rue de la Gare

Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire contact@tourisme-maine-saosnois.com

