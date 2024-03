12ème Édition du Festival « Le Son des Cuivres » Opéra de Tours, musique de films Espace Saugonna Mamers, vendredi 5 juillet 2024.

12ème Édition du Festival « Le Son des Cuivres » Opéra de Tours, musique de films Espace Saugonna Mamers Sarthe

Musique et cinéma vous embarquent dans des rythmes cuivrés !

Avec une mise en espace originale et des arrangements spécialement écrits pour leur formation, les cuivres et percussions de l’Orchestre symphonique Région Centre-Val de Loire traversent l’histoire du cinéma avec Vladimir Cosma (L’Aile ou la cuisse), Michel Legrand (Les Demoiselles de Rochefort), Nino

Rota (Le Parrain), Jean-Claude Petit (Cyrano de Bergerac), Ennio Morricone (Le Bon, la brute et le truand) ou encore plus récemment Bruno Coulais (Les Choristes).

Durée 1h50 | Entracte compris

Concert adapté aux familles

Avec les cuivres et percussions de l’Orchestre Symphonique Région Centre-Val de Loire/Tours Choeur de l’Opéra de Tours Direction musicale | David Jackson

Tarifs 20€ plein tarif, 15€ tarif réduit (scolaire, étudiant, demandeur d’emploi), gratuit pour les moins de 10 ans) / Pass 3 jours 60€ Placement assis et numéroté

Infos et réservations à l’Office de Tourisme Maine Saosnois à Mamers 02 43 97 60 63

Ouverture des réservations le vendredi 15 mars 2024.

Et pendant tout le week-end, des concerts gratuits en extérieur ! 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-05 20:30:00

fin : 2024-07-05 22:30:00

Espace Saugonna 2, rue de la Gare

Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire contact@tourisme-maine-saosnois.com

L’événement 12ème Édition du Festival « Le Son des Cuivres » Opéra de Tours, musique de films Mamers a été mis à jour le 2024-03-11 par eSPRIT Pays de la Loire